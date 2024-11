Incendio in un appartamento ad Alghero, nessun ferito

Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento ad Alghero.

I vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina di via Mazzini, nel centro città, per spegnere le fiamme che stavano divorando un' abitazione al secondo piano.

Il fuoco, secondo una prima ricostruzione, è partito dalla cucina dell'appartamento, per cause ancora da accertare.

L'arrivo dei vigili, che hanno utilizzato l'autoscala, ha evitato che l'incendio si propagasse ad altre abitazioni.

Non si segnalano feriti o persone rimaste intossicate.





