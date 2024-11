Caso di malaria, 40enne ricoverato in gravi condizioni a Olbia

Continua ad essere in gravi condizioni, l'imprenditore olbiese di 40 anni ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II per aver contratto il virus della malaria. L'uomo era rientrato da una vacanza a Zanzibar in Africa quando si è sentito male ed è stato ricoverato d'urgenza in condizioni critiche nella struttura sanitaria cittadina. Attualmente si trova in shock settico e da un paio di giorni i medici gli stanno somministrando la terapia salvavita.

Quello che all'inizio era sembrato un semplice innalzamento della temperatura corporea e una febbre da influenza, si è invece rivelato una grave infezione da malaria che ha portato l'uomo in condizioni critiche. L'imprenditore resta in coma farmacologico e la sua prognosi rimane riservata.

A veicolare il virus della malaria, che non è trasmissibile da persona e persona, è il morso della zanzara anopheles, che funge da vettore del parassita.



