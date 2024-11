Attacco a base Libano, 4 feriti sono della Brigata Sassari

Stanno bene i quattro militari della Brigata Sassari, tutti sardi, rimasti lievemente feriti oggi nell'attacco alla base Unifil nel Libano. Secondo quanto apprende l'ANSA, i 'sassarini' non sono in ospedale e hanno già parlato con i propri familiari, rassicurando loro di star bene.

I nominativi e le località di provenienza dei quattro militari non sono stati resi noti.

La Brigata Sassari ha assunto il comando del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) ad agosto scorso e rimarrà nell'area operativa sino a febbraio. I 500 'dimonios' della Sassari appartengono al Comando Brigata, al 151/o Reggimento fanteria, al Reggimento logistico, al 5/o Reggimento genio guastatori di Macomer e al 45/o Reparto Comando e Supporti Tattici "Reggio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA