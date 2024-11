Anche in Sardegna sciopero della fame per legge su fibromialgia

Anche in Sardegna arriva lo sciopero della fame a staffetta promossa dall'associazione Aisf per una legge sul riconoscimento della fibromialgia, nei Lea (livelli essenziali di assistenza). "Un governo cieco, sordo e muto - si legge in una nota - per ora e ancora ora. Ricordiamo che la patologia è stata riconosciuta dall' Oms già negli anni Novanta, come patologia muscolo-scheletrica invalidante".

Barbara Figus, 53 anni, operatrice sanitaria di Villanovaforru, in prima linea. "Ho aderito personalmente allo sciopero - ha detto anche a nome del Comitato Fibromialgici Sardi - devo dire con grande difficoltà sperando di svegliare qualcuno che invece dorme da anni ormai". La staffetta è partita da Sassari. E ora è arrivata nel Medio Campidano. Lo sciopero è durato ventiquattro ore: un digiuno, anche a causa della necessità di medicinali per le terapie, non facile. "Per il fatto che la patologia non rientri nei Lea - spiega all'ANSA - i pazienti fibromialgici devono pagare tutto quello che fanno, quindi tutto l'iter sia per la diagnosi, sia per sia per eventuali cure: tutto è a pagamento, visite, esami".

Aisf ha organizzato una manifestazione nazionale a Roma. "Ma continuiamo a essere invisibili, la fibromialgia ormai è denominata una malattia invisibile. e noi ci stiamo ribellando a questo punto. Quando finirà la protesta? Non lo so,perché sinceramente stanno aderendo tantissime persone, quindi noi credo che ci fermeremo quando ci daranno delle risposte: spero presto, perché ormai è passato veramente, veramente troppo tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA