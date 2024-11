Vento sino a 75kmh in Gallura, notte al lavoro per vigili fuoco

Alberi pericolanti, tetti le cui tegole sono state spazzate via, antenne divelte, grondaie stracciate: le forti raffiche di vento sino a 75 km/h che si stanno abbattendo sulla Gallura dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la notte, stanno continuando a tenere le squadre dei vigili del fuoco impegnate per la messa in sicurezza di strade e abitazioni.

In particolare le maggiori criticità si sono verificate nel comune di Santa Teresa Gallura dove le squadre del 115 provenienti da Arzachena hanno effettuato una decina di interventi. A La Maddalena la squadra cittadina lavora ininterrottamente da ieri per la messa in sicurezza dei tetti, mentre a Caprera è stato messo in sicurezza un pino secolare caduta a causa delle fortissime raffiche di maestrale. Regolari, invece, le partenze dei traghetti per La Maddalena.



