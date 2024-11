Sbloccati 4,75 milioni per migliorare l'aeroporto di Alghero

Arrivano 4 milioni e 750 mila euro per migliorare l'aeroporto di Alghero.

La Regione ha approvato un piano di interventi sulle infrastrutture dello scalo di Fettilia per potenziare la sicurezza e l'efficienza.

I lavori prevedono il potenziamento dei sistemi di controllo, con l'installazione di tecnologie avanzate per la verifica dei bagagli da stiva e a mano, migliorando i tempi di ispezione e innalzando i livelli di sicurezza; l'ottimizzazione dei flussi passeggeri, con l'ampliamento degli spazi dedicati al controllo passaporti e al processamento dei passeggeri, per una gestione più fluida del traffico aeroportuale, in particolare nei periodi di alta stagione; la realizzazione di nuovi locali per la polizia di frontiera, con la costruzione di spazi operativi dedicati, attrezzati con tecnologie moderne e progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza e operatività.

"Questo intervento strategico rafforza la sicurezza e l'efficienza di uno degli scali principali della nostra Regione, contribuendo a valorizzare il sistema aeroportuale della Sardegna e a migliorare l'esperienza dei passeggeri - spiega l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca - Crediamo in modo convinto nella rinascita dell'aeroporto di Alghero, un'infrastruttura di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e turistico del territorio. Questo finanziamento ne è la concreta testimonianza, un segnale chiaro di quanto sia cruciale il ruolo dello scalo nel garantire una connettività di qualità per cittadini e visitatori".



