Nuoro, Carmelo Battaglia nuovo segretario della Camera commercio

La Camera di commercio di Nuoro ha un nuovo segretario generale. Si tratta di Carmelo Battaglia, 61 anni, nomitato con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Prende il posto di Giovanni Pirisi, che ha lasciato nel maggio scorso per fine rapporto, e resterà in carica per quattro anni.

Nato a Losanna, in Svizzera, Battaglia è laureato in Economia e Commercio all'Università di Messina e proviene dal mondo delle Camere di commercio, nel quale è entrato nel 1990. Porta con sé un'esperienza consolidata nel settore pubblico e privato, oltre ad una profonda conoscenza delle dinamiche economiche del sistema delle imprese.

"Il mio obiettivo - annuncia il neo segretario - è quello di rafforzare il ruolo della Camera di Commercio come punto di riferimento per gli imprenditori e come motore di crescita per l'intera comunità. Nei prossimi anni sarà fondamentale elaborare strategie e progetti capaci di rilanciare i territori, promuoverne lo sviluppo e la valorizzazione".

Il presidente dell'ente camerale, Agostino Cicalò, si è detto convinto che "la visione strategica di Battaglia e la sua capacità di lavorare in sinergia in sinergia con gli attori locali, saranno fondamentali per affrontare le sfide economiche del nostro territorio e per cogliere le opportunità che si presenteranno nei prossimi anni".



