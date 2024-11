Jazz: Premio Isio Saba, vince Ava Alami Duo

Il duo di Ava Alami voce e Vittorio Esposito pianoforte e tastiere ha vinto la 4/a edizione del Premio Isio Saba 2024 dedicato alla creatività e l'innovazione nella musica jazz. Su di loro è caduta la scelta da parte della giuria di esperti presieduta dal compositore e pianista Paolo Carrus e dal direttore artistico del Premio Gianrico Manca. La Menzione speciale è andata al gruppo dei "Perspective" per l'energia, l'originalità delle composizioni e la giovane età dei componenti. Il gruppo è formato dal pianista leader Luca Barrile, dal sassofonista Vincenzo Capuano, dal chitarrista Enrico Macaione, dal contrabbassista Marco Gaudio e dal batterista Gaspare La Sala. La finale si è svolta al Teatro Massimo di Cagliari.

Ava Alami, di origine iraniane, ha incantato con un alternarsi di melodie interpretate in italiano, inglese e in lingua farsi: "Siamo grati e felici, non riusciamo ancora a crederci" hanno commentato freschi di premio i vincitori. Stessa commozione per Luca Barrile dei Perspective: "Condividere la propria musica con un pubblico così attento è davvero gratificante, non vediamo l'ora di tornare a Cagliari l'anno prossimo ed esibirci nuovamente in questo teatro".

Applausi anche per il terzo gruppo arrivato in finalissima, il quartetto Dialogue condotto dal trombettista toscano Jacopo Fagioli. "Il duo ha presentato un progetto nel quale convergono diversi linguaggi appartenenti all'avanguardia jazzistica e al minimalismo su un substrato di musica popolare medio orientale.

La cantante, italiana con radici iraniane utilizza con maturità la lingua persiana alternandola con l'italiano e l'inglese in un contesto contemporaneo", si legge nella motivazione.

Al vincitore va un premio in denaro di tremila euro. Il vincitore assoluto e il vincitore della Menzione Speciale avranno la possibilità, il prossimo anno, di partecipare agli eventi inseriti nel cartellone del Festival Internazionale Jazz in Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA