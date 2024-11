I migliori licei e istituti tecnici in Sardegna

Dalla scuola che prepara meglio i ragazzi per l'Università, a quella che dá più opportunità di trovare lavoro. Da Cagliari a Sassari i migliori istituti sardi sono segnalati nella nuova edizione di Eduscopio, la piattaforma digitale gratuita della Fondazione Agnelli, on line da oggi con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, che aiutano i ragazzi e le famiglie a capire quali preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio.

Analizzati i risultati di circa 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2018/19, 2019/20, 2020/21) in circa 8.150 indirizzi di studio negli istituti statali e paritarie. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole, come dimostrano gli oltre 3 milioni di utenti che hanno a oggi visitato il portale, con 14,7 milioni di pagine consultate. Le novità di quest'anno? Per la prima volta, sono stati esaminati separatamente dagli altri indirizzi del liceo scientifico gli studenti dell'indirizzo scientifico-sportivo, un percorso di studi che si sta diffondendo molto nelle scuole del Paese.

Così a Cagliari, ad esempio, al primo posto tra gli scientifici c'è il Pacinotti, bene soprattutto in media voti e crediti. Per le scienze applicate però c'è al comando il Michelangelo, quinto nel 'vecchio' scientifico. Per lo Scientifico sportivo invece in vetta c'è il Convitto, mentre il Michelangelo è secondo. A Sassari comanda lo Spano, sia allo Scientifico, sia nelle Scienze applicate. Ma per lo scientifico sportivo in testa c'è il Convitto Canopoleno.

Sempre a Cagliari poi, nella tradizionale sfida tra licei classici tra Siotto e Dettori, vince invece il terzo incomodo, il Convitto Nazionale. A Sassari è l'Azuni a prevalere sul Convitto Canopoleno. Nel capoluogo sardo tra gli istituti tecnici-tecnologici exploit del Bacaredda (Scano): a suon di buoni voti batte Duca Degli Abruzzi e Giua, rispettivamente argento e oro. A Sassari è in testa il Dessì-Devilla-La Marmora, che prevale di poco sull'Angioy., terzo posto per il Ruju.

Sbocchi occupazionali? A Cagliari primi posti per Martini, Marconi (secondo Scano, terzo Giua), Azuni (alberghiero) e Meucci. A Sassari comandano Pellegrini, Istituto Europa, Devilla-Dessì-La Marmora e Ipsar. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 3 milioni di utenti che hanno a oggi visitato il portale, con 14,7 milioni di pagine consultate.





