Giovanissimi a lezione di cinema con il format Travel On Set

Il mondo del cinema e quello della formazione si fondono nel progetto di Travel On Set, format nato a New York e che quest'anno si svolgerà anche in Sardegna, nel comune di Golfo Aranci. Bambini e ragazzi potranno godere di un'esperienza formativa ad alto valore artistico, immergendosi nel mondo del cinema attraverso laboratori, incontri con professionisti del settore e la partecipazione a produzioni cinematografiche.

"La collaborazione con le istituzioni locali è fondamentale per il successo di iniziative di questo tipo, che mirano a stimolare la creatività e il talento dei giovani nella nobiltà dell'arte cinematografica - spiega Ermelinda Maturo, autrice e produttrice cinematografia, ideatrice del format insieme con Angela Bellia - Crediamo fermamente che la formazione artistica sperimentale non solo contribuisca allo sviluppo delle abilità pratiche, ma che possa anche avere un impatto positivo sulla crescita personale e spirituale dei ragazzi, insegnando valori di teamwork, resilienza e fiducia in se stessi".

"Questa avventura - aggiunge - non solo arricchirà il panorama culturale di Golfo Aranci, ma creerà anche un'opportunità per i giovani di esplorare e sviluppare le proprie passioni artistiche".

L'iniziativa sarà presentata sabato 23 novembre alle 18.30, nella sede dell'ex Colonia sordomuti a Golfo Aranci, domenica 24 invece i ragazzi interessati potranno partecipare a un lezione con gli artisti del Travel On Set, dalle 10 alle 12.



