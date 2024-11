Fiamme in casa a Bosa, vigili del fuoco salvano madre e figlio

Due persone, madre e figlio di 69 e 44 anni, sono state salvate ieri notte a Bosa dai vigili del fuoco, dopo l'incendio che si è sviluppato all' interno del loro appartamento, al secondo piano di una palazzina residenziale. La donna è rimasta intossicata e il figlio leggermente ustionato: sono stati trasportati dal 118 in ospedale per le prime cure.

Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Le squadre dei Vigili di Macomer e Cuglieri arrivate sul posto dopo aver portato fuori dell'appartamento i due, hanno provveduto a domare le fiamme che si sono sprigionate da una camera da letto, evitando che il rogo si propagasse in altre stanze. L'intervento è durato alcune ore per via delle altissime temperature che si sono generate all'interno della abitazione.

Sul posto erano presenti anche gli agenti di Polizia e i carabinieri di Macomer.



