Festa dell'albero a Quartu con 1500 studenti

Le scuole di Quartu celebrano la festa dell'albero. Circa millecinquento studenti, dalle elementari alle media, partecipano al progetto del Comune in collaborazione con Cittadinanza Attiva Oikos: piantumati oltre 50 alberi da frutto. E ogni classe adotta una pianta grassa.

Ottanta le classi coinvolte: bambini e ragazzini in campo con disegni, poesie, canti, slogan e altri contributi.

La campagna tocca sostanzialmente tutti gli istituti comprensivi del territorio comunale, dal centro al litorale anche con due o tre appuntamenti al giorno. Oggi primo appuntamento nella scuola dell'infanzia di via Prati, seconda parte della mattina nella Secondaria di via Perdalonga, pomeriggio nella Primaria di via Beethoven. L'iniziativa si è conclusa con una merenda a base di clementine, offerte dalla Coldiretti. "Gli alberi costituiscono un elemento indispensabile dell'ecosistema, per il ciclo della vita e per l'equilibrio climatico. A Quartu abbiamo un esercito di giovanissimi pronti a tutelarli - dice l'assessora comunale alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta -. Ben 17 scuole per un totale di 1500 studenti partecipanti, 51 alberi da frutto piantumati e 20 casse di frutta fresca messe a disposizione dalla Coldiretti. Sono numeri importanti, peraltro in crescita rispetto a quelli della scorsa edizione, che confermano la bontà del progetto e il massimo coinvolgimento dei nostri ragazzi. È una partecipazione che ci sprona a continuare su questa strada e ci conforta in vista di un futuro in cui la società sarà più rispettosa verso l'ambiente".

Il progetto proseguirà domani e la settimana prossima in altre scuole della città, con nuove piantumazioni anche di altri alberi da frutto, come mandorli, melograni, limoni, peschi e albicocchi. E si concluderà poi a dicembre con la realizzazione di un murale nel litorale



