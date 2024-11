Comprare le opere d'arte online e a rate, ecco Artpay

Artpay, l'innovativa piattaforma che aggrega diverse soluzioni di pagamento digitale per offrire modalità di acquisto rateale nell'arte, entra ufficialmente nel mercato italiano. Permetterà alle gallerie di rendere l'arte più accessibile e attrarre una nuova generazione di collezionisti attraverso opzioni di pagamento flessibili. La piattaforma, creata dal cagliaritano Luca Pineider - imprenditore nel digital e nella comunicazione dal 2002 - debutta ad Arte in Nuvola, una delle più importanti fiere di arte contemporanea in programma a Roma da giovedì 21 novembre.

Le nuove generazioni stanno diventando un segmento chiave nel mercato dell'arte online. Secondo uno studio di Deloitte, il 31% dei collezionisti millennial e il 40% della Gen Z acquistano principalmente opere d'arte online, dimostrando la loro familiarità e preferenza per il commercio elettronico. I giovani considerano l'arte una buona opportunità di investimento e la gran parte è interessata a comprare arte attraverso piani di rateizzazione. Per questo la start up sarda punta soprattutto ai giovani collezionisti e alle gallerie che desiderano ampliare la propria base clienti.

"Il mercato dell'arte sta cambiando - osserva Luca Pineider, fondatore e ceo di Artpay - e con la nostra piattaforma vogliamo offrire alle gallerie uno strumento semplice e moderno per attrarre nuovi collezionisti. Con la partecipazione ad Arte in Nuvola e il supporto dei nostri partner finanziari, siamo pronti a contribuire per portare il collezionismo d'arte nell'era digitale, rendendolo più inclusivo e accessibile", prosegue Pineider.

Durante la fiera Arte in Nuvola di Roma, Artpay avrà uno stand dedicato tra le gallerie partecipanti dove verranno illustrate le funzionalità della piattaforma. "L'evento rappresenta un'occasione unica per le gallerie di scoprire come Artpay possa semplificare le vendite - conclude Pineider - e facilitare l'acquisto di opere d'arte attraverso modalità di pagamento rateale, rendendo l'arte accessibile a un pubblico più vasto e digitalmente orientato".



