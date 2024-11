Colpita col crick per parcheggio conteso, arrestato l'aggressore

E' stato arrestato per tentato omicidio il presunto responsabile dell'aggressione a una donna di 79 anni, colpita ieri alla testa con un crick per un parcheggio conteso all'esterno del supermercato MD di Siniscola.

L'uomo, un pensionato di 74, ha ottenuto i domiciliari in attesa della convalida del provvedimento. Gli agenti del commissariato di Siniscola sono risaliti a lui grazie alle immagini degli impianti di video-sorveglianza dell'esercizio commerciale e alle informazioni fornite da alcuni testimoni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'anziano avrebbe colpito con il crick la 79enne al culmine di una lite per il parcheggio, poi si è allontanato velecomente a bordo della propria auto. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata all'ospedale di Olbia con una profonda ferita alla testa. Il presunto aggressore è stato fermato poco dopo dalla polizia in una via del centro di Siniscola.



