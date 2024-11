Aeronautica: 'Spotter day' appassionati aviazione a Decimomannu

Il 19 novembre si è tenuta all'aeroporto militare "M.O.V.M. Giovanni Farina" di Decimomannu, la seconda edizione dello "Spotter Day, ". L'evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati dell'aviazione e dell'Aeronautica Militare, che hanno avuto l'opportunità di osservare e fotografare da vicino gli aerei durante le manovre di addestramento. Tra i velivoli presenti i Tornado del 6/o Stormo di Ghedi, i T346A del 212/o Gruppo Volo del 61/o Stormo di Galatina e l'HH139 del 80/o Centro Search and Rescue, nonché la 4/a Sezione Elicotteri della guardia Costiera con gli elicotteri AW139. Ad accogliere i partecipanti è stato il comandante del reparto Colonnello Giovanni Luca Nicoletti, che dopo il saluto di benvenuto ha risposto alle curiosità dei presenti, fornendo dettagli sulle varie attività del reparto.

Successivamente, il gruppo si è spostato in un'area dell'aeroporto per poter catturare immagini dei velivoli in fase di decollo e atterraggio.

L'evento ha visto la partecipazione dell'associazione "La Fenice amici del volo" e del "Club 118 Pony 10 Iglesias", oltre a numerosi fotografi freelance.



