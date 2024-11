Ad Artigiano in Fiera la Sardegna presenta le sue eccellenze

Il saper fare, la creatività e la tradizione della Sardegna vanno in scena all'Artigiano in Fiera che apre il 30 novembre, fino all'8 dicembre alla Fiera di Milano a Rho.

L'appuntamento è al padiglione 2, dove in uno spazio di 900 metri quadrati la Regione Sardegna, in collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro, ospita 34 micro e piccole aziende artigiane per promuovere e valorizzare la tradizione manifatturiera isolana, il talento dei suoi artigiani e la qualità delle produzioni agroalimentari.

Protagonisti saranno gli artigiani del sistema manifatturiero regionale, capaci di creare prodotti originali, con un occhio sempre rivolto a tradizione e identità. Si potranno ammirare oggetti realizzati in sughero, legno, ceramica, cuoio e pelle, quelli lavorati con l'arte dell'intreccio, della coltelleria.

Non mancheranno artigiani che lavorano pietre, ferro battuto e altri metalli, fino alla produzione orafa, ai gioielli in corallo, all'abbigliamento tradizionale, ai tessuti e ai ricami.

Accanto agli stand dedicati agli artigiani artistici, anche le aziende dell'agroalimentare, specializzate nella produzione di formaggi, salumi, paste, pani, dolci, miele, torrone, vino, liquori, bottarga e altre specialità. L'Artigiano in Fiera sarà anche il palcoscenico di eventi live, con danze e canti tradizionali.

"Il nostro evento è un palcoscenico che valorizzare la nuova figura di artigiano creatore di oggetti belli, buoni e utili a partire dalla lavorazione della materia prima", ha spiegato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa.

Questa manifestazione è "un'opportunità immancabile per promuovere le eccellenze artigianali isolane e dare impulso alle micro e piccole aziende di un comparto fondamentale per la Sardegna - ha commentato l'assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu -, che sosteniamo con leggi di settore, con azioni di partnership promozionali, e interventi strutturali come l'imminente rilancio del marchio Isola e della vetrina virtuale dell'artigianato".



