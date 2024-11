A Sant'Antioco Articolo 31 e Tazenda aspettando il Capodanno

Sarà un Natale ricco di sorprese ma anche di conferme quello si Sant'Antioco: il 23 dicembre Giorgio Vanni più dj resident, il 29 salirano sul palco DJ Jad e Wlady from Articolo 31 cui seguirà dj resident e il 30 l'atteso concerto dei Tazenda. Ritorna il "Villaggio di Natale" con l'animazione dedicata ai più piccoli e il concerto gospel.

"Al centro della proposta - racconta l'assessora al Turismo Roberta Serrenti - il Villaggio di Natale, con la casa di Babbo Natale e le nuovissime installazioni luminose, pensato per i più piccoli ma ideale per tutte le famiglie: un luogo dove ogni angolo è studiato per far stare bene i nostri concittadini e i visitatori, creando un'atmosfera calda e accogliente che inviti tutti a vivere insieme il vero spirito del Natale. Nella nuova Piazza Umberto avrà spazio una piccola fiera con prodotti esclusivamente locali che offrirà un'opportunità per scoprire le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, facendo conoscere a tutti le meraviglie che la nostra terra ha da offrire".

"Da ormai 8 anni - aggiunge il sindaco Ignazio Locci - per noi la programmazione di Natale, non solo è un momento per vivere questa festa in comunità, ma anche un'occasione per continuare a crescere, perché la nostra attenzione verso la promozione del nostro territorio non si ferma mai. È anche attraverso questa azione che possiamo affermare che Sant'Antioco sta diventando sempre più un punto di riferimento nel panorama regionale ed è pronta ad accogliere i visitatori tutto l'anno con eventi e iniziative che ne valorizzino ogni angolo".

