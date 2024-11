Uccise padrone di casa in tentativo rapina, condannato a 30 anni

Si è concluso con la condanna dell'imputato a 30 anni reclusione il processo in Corte d'assise a Cagliari per l'omicidio di Venerato Sardu, il 75enne ucciso nella sua abitazione di via Ogliastra, nel quartiere di Is Mirrionis, il 16 febbraio del 2023 durante un tentativo di rapina.

La sentenza è stata emessa questa mattina nei confronti di Fabrizio Congiu, 53 anni, inquilino di uno degli appartamenti di una palazzina di proprietà della vittima. Per lui il pubblico ministero Andrea Massidda aveva chiesto l'ergastolo. Depositate le motivazioni della sentenza, il difensore Stefano Pisano potrà presentare ricorso in appello. La famiglia della vittima si è costituita parte civile con l'avvocato Pierluigi Concas.

L'imputato, che era stato sfrattato perchè da mesi non pagava l'affitto, venne arrestato alcuni giorni dopo il ritrovamento del corpo di Sardu. Secondo l'accusa, il 53enne uccise il padrone di casa in un tentativo di rapina. Era entrato nell'appartamento al piano terra della palazzina per rubargli del denaro, ma la situazione era degenerata e Congiu aveva colpito la vittima con un martello e un coltello. Gran parte della scena era stata ripresa da una telecamera nascosta, trovata poi dagli investigatori dell'Arma. Da qui l'arresto e oggi la sentenza di primo grado.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA