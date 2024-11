Sgombero manifestanti contro il Tyrrhenian link nel Cagliaritano

Blitz delle forze dell'ordine questa mattina nel presidio contro il Tyrrhenian Link a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Da mesi un gruppo di attivisti protesta contro un esproprio chiedendo di "salvare" degli ulivi in un'area dove dovrebbe sorgere la futura stazione di conversione elettrica e dove saranno ripiantumati circa 230 alberi di ulivo da Terna, la società elettrica che sta effettuando i lavori del nuovo corridoio elettrico a doppio cavo sottomarino che collegherà la Sicilia alla Sardegna e alla penisola.

Da questa mattina l'azione delle forze dell'ordine, coordinate dalla Digos, sta proseguendo con l'identificazione dei manifestanti, che in questi mesi hanno portato avanti diverse iniziative di protesta anche davanti a municipi, e con il sequestro dell'area.

Il Tyrrhenian Link sarà lungo circa 970 km e avrà una potenza 1000 MW di potenza. Il tratto verso la Sardegna, quello ovest, sarà lungo circa 480 km e collegherà l'approdo di Fiumetorto in Sicilia a quello di Terra Mala, nel comune di Quartu Sant'Elena.





