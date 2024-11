Lasciare gli Usa dopo vittoria di Trump? "Venite in Sardegna"

C'è chi vuole lasciare gli Stati Uniti d'America dopo la vittoria di Trump? ebbene, un paese sardo dell'entroterra nuorese è pronto ad accogliervi: se vorrete risiedere a Ollolai ci sarà anche la possibilità di avere delle case a 1 euro. Il messaggio non è così diretto ma arriva a ridosso delle elezioni del 5 novembre dal comune barbaricino che già da tempo offre alla cifra simbolica di 1 euro case sfitte del paese, molte da ristrutturare, per combattere lo spopolamento. E dopo la sfida di alcuni stranieri che hanno scelto di lavorare in smart working dal paese ,servizi televisivi sul fenomeno e perfino un reality olandese, ora il Comune e la coop di Comunità lanciano la proposta mettendo on line un sito dedicato agli stranieri, forse puntando proprio al mercato Usa, e che ha già riscosso l'attenzione della Cnn.

"Sei consumato dalla politica globale? Desideri abbracciare uno stile di vita più equilibrato e ottenere nuove opportunità? E' tempo di iniziare a costruire la tua fuga in Europa nello stupendo paradiso della Sardegna - si legge sulla home page tutta in inglese - Immerso nella natura incontaminata, circondato da una cucina incredibile e immerso in una comunità con antiche tradizioni, nella Zona Blu della Terra rara, Ollolai è la destinazione perfetta per riconnettersi, ricaricarsi e abbracciare un nuovo modo di vivere. Scopri una serie di proprietà degli ideatori del fenomeno globale. Che tu stia cercando una casa da ristrutturare a 1 euro o una casa pronta per essere spostata, ti guideremo attraverso ogni fase del tuo viaggio, dall'organizzazione delle visite alla ricerca di appaltatori e alla gestione della burocrazia necessaria".





Sindaco Columbu, 'vetrina in Usa per combattere lo spopolamento'

"Non vogliamo certo intrometterci in questioni politiche dell'America e non pensiamo neppure di risolvere i problemi dell'entroterra sardo, ma con questa iniziativa attiriamo l'attenzione con l'obiettivo di creare lavoro in paese". Lo dice all'ANSA il sindaco di Ollolai Francesco Columbu, che spiega l'iniziativa del sito liveinollolai.com, lanciato qualche giorno fa dal comune e dalla coop di Comunità per attirare gli stranieri, statunitensi in testa, e convincerli a vivere nel piccolo centro del Nuorese. "Si tratta di un ulteriore passo dopo le case a un euro, il reality, il progetto dei nomadi digitali. Un percorso - spiega il primo cittadino - che va avanti da tempo e proprio l'altro giorno una famiglia del Sudafrica, residente nell'Isola di Man, ha acquistato una casa a un euro e ora la ristrutturerà per poterci vivere. Abbiamo avuto l'occasione di lanciare questo sito in questi giorni, riproponendo le case a un euro ma vorremmo che diventasse una sorta di vetrina per gli americani che vogliono trasferirsi qui, acquistando le case anche a prezzi di mercato. Ad oggi - annuncia Columbu - abbiamo avuto 35mila richieste tra le varie iniziative e molti sono professionisti che lasciano qualcosa al paese dove abitano, ad oggi, 1.175 residenti". Ollolai è noto alle cronache internazionali per aver dato i natali al culturista, scomparso nel 2019, Franco Columbu, emigrato in Germania negli anni '60 e che ha raggiunto il successo diventando Mister Olimpia, unico italiano nella storia ad aver guadagnato il titolo che lo ha portato a vivere a Los Angeles negli anni '70 al fianco del suo amico storico Arnold Schwarzenegger, cittadino onorario di Ollolai. "Franco rappresenta il sogno americano - ricorda il sindaco omonimo - io l'ho incontrato nel 1979 in paese quando ritornò con Schwarzenegger e Isabella Rossellini. Oggi stiamo provando a invertire la rotta per combattere spopolamento e emigrazione".

