Investito sulle strisce pedonali a Sassari, è grave

Un uomo è stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 9.30 mentre attraversava sulle strisce pedonali, in viale Mancini, davanti ai giardini pubblici e si trova ora ricoverato in Rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata.

Il pedone è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un anziano. È stato scaraventato a pochi metri di distanza dall'impatto. All'arrivo dell'ambulanza del 118 il ferito era incosciente. Sul posto la Polizia locale per i rilievi dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA