Evade dai domiciliari per un viaggio in Egitto, arrestata

Una 60enne di Borore è evasa dai domiciliari per recarsi in Egitto per un viaggio di piacere. Al suo rientro all'aeroporto di Olbia ha trovato i Carabinieri e i poliziotti ad attenderla, che la hanno arrestata per evasione e sottoposta nuovamente ai domiciliari.

La scoperta dell'evasione quando i Carabinieri di Borore hanno eseguito degli accertamenti sulle banche dati e hanno visto che la 60enne si era allontanata da casa per recarsi all'estero. Le successive indagini hanno permesso di capire la data di rientro in Italia della donna che, dopo lo scalo all'aeroporto di Fiumicino ha preso l'aereo per Olbia dove ha trovato le forze dell'ordine che la hanno riaccompagnata nella sua abitazione.

L'operazione è stata condotta con la collaborazione dei militari del reparto territoriale di Olbia e con il personale dell'Ufficio di Polizia di frontiera aeromarittima della Polizia di Stato di Olbia.



