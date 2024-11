Bimba di un anno muore in Pronto soccorso a Cagliari

Una bambina di appena un anno è morta oggi tra le braccia dei medici del Brotzu di Cagliari che cercavo di salvarla.

L'episodio è avvenuto questo pomeriggio: al 118 è arrivata la chiamata dei genitori. Si trovavano nella zona di viale Poetto e, da quanto si apprende, stavano andando in ospedale quando la piccola è peggiorata.

Sul posto è subito arrivata un'ambulanza che ha trasportato la bimba al Pronto soccorso dove i medici hanno tentato a lungo di rianimarla, ma inutilmente.

I genitori avrebbero riferito agli operatori che la piccola stava male da alcuni giorni, a quanto pare con vomito e dissenteria. Non si conoscono al momento le cause della morte della piccola.



