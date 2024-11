Alla Marina di Porto Cervo il Blue Marina Awards

La bandiera bianca e blu dei Blue Marina Awards continuerà ad essere esposta anche nel 2025 sopra la Marina di Porto Cervo. Il marchio di eccellenza distintivo che rappresenta un valore aggiunto nella scelta del turista diportista, è stato riconfermato lo scorso 15 novembre dove nella sede di Unioncamere si è svolta la cerimonia di premiazione.

L'iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e Assonat - Confcommercio, con il supporto tecnico del Registro Italiano Navale per il processo di valutazione dei requisiti, ha visto premiati con il marchio di riconoscimento tredici porti turistici, tra cui la Marina di Porto Cervo, e cinque approdi turistici. Il riconoscimento, che arriva a Porto Cervo per il secondo anno consecutivo, sottolinea l'impegno nella sostenibilità, nell'inclusione e nei servizi di accoglienza turistica, portato avanti dalla Marina.

Situata nell'ansa occidentale del porto, ha una capienza di oltre 700 posti barca e dispone di un'offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso. Ospita ogni anno gli yacht più grandi e più lussuosi del mondo, fino a 160 metri di lunghezza, e si avvale della consulenza operativa di Igy Marinas, il leader mondiale americano per la gestione dei porti turistici per yacht e superyacht, che gestisce circa venti esclusive marine in tutto il mondo.

"Siamo orgogliosi di vedere confermato per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento - afferma Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding - a riprova del nostro costante impegno nell'eccellenza e nei servizi offerti agli ospiti. Ogni giorno lavoriamo per incrementare costantemente i nostri già elevati standard in sicurezza, sostenibilità, innovazione e in nuove modalità di accoglienza turistica".

