Zedda, 'da variazioni bilancio fondi per aree verdi e strade'

"In queste settimane ci stiamo occupando delle ultime variazioni di bilancio per interventi legati al decoro urbano, alla sicurezza stradale e allo sviluppo. Un lavoro congiunto tra la giunta, i servizi del comune e l'intero consiglio comunale.

Abbiamo recuperato risorse per la realizzazione del Palazzetto dello sport, la prosecuzione dei lavori nel parco degli Anelli e una più ampia riqualificazione del quartiere di Sant'Elia.

Prosegue anche il lavoro sul nuovo stadio". Lo scrive su Facebook il sindaco di Cagliari Massimo Zedda che prende l'impegno L'impegno di stanziare "ulteriori risorse per realizzare progetti condivisi, nell'interesse della città".

"Abbiamo stanziato risorse per attenuare il rischio idrogeologico in via Campeda, la riqualificazione di piazza Granatieri di Sardegna a Is Mirrionis, e dello spazio esterno del complesso di via Premuda (ex asilo), il completamento dei lavori a villa Muscas, la manutenzione dell'Auditorium di piazza Dettori e i lavori di pulizia e messa in sicurezza per l'Anfiteatro che sarà, nuovamente, un luogo di spettacolo e cultura - aggiunge il primo cittadino - Il cimitero di Bonaria, una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza, diventerà un Parco urbano monumentale, coniugando la funzione commemorativa a quella culturale. All'interno del cimitero di San Michele si procederà a restaurare la cappella che potrà essere così utilizzata per i funerali. Nel cimitero di Pirri si provvederà a un ampliamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA