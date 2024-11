Yachting e porti, 3.500 le aziende attive nella nautica

Sono oltre 3.500 le aziende attive nella nautica da diporto in Sardegna, con utili al 2023 di circa 15 milioni di euro. E' quanto emerge dal progetto "Osservazioni e analisi regionali dello yachting e dei porti turistici della Sardegna", realizzato in collaborazione con Federagenti, Capitanerie di porto di Olbia e Cagliari e finanziato dalla Regione. E proprio lo sviluppo dello yachting e dei porti turistici dell'Isola è il tema al centro di un convegno che si terrà a Sassari, nell'aula magna dell'Università, venerdì 22 novembre, a partire dalle 9.30, con i maggiori esperti del settore.

Nel corso dell'evento dal titolo "Porti turistici: asse fondamentale per il segmento dello yachting", saranno analizzati i dati attuali emersi del progetto dell'Ateneo sassarese con cui è stata eseguita una radiografia del comparto nell'isola, per arrivare a discutere di strategie future.

"L'obiettivo del progetto è quello di contribuire alla conoscenza dello yachting in Sardegna, contestualizzandola nel bacino del Mediterraneo e in un'ottica di sviluppo del comparto", afferma la responsabile scientifica del progetto, la professoressa Brunella Brundu. "Dai dati e dalla loro analisi sono scaturite visioni complessive e complesse dello stato dei porti turistici e dello yachting a diversa scala di dettaglio geografico, la cui restituzione avverrà attraverso un report finale per la Regione Sardegna, che sarà possibile condividere con gli amministratori e gli attori locali".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA