Sgominata la banda delle cassaforti, colpi a Olbia e Sassarese

Con l'arresto di due cittadini rumeni, i carabinieri sono convinti di aver sgominato la banda delle cassaforti, in azione in queste settimane nel Sassarese e in Gallura. I due sono stati sorpresi la scorsa notte nella zona industriale di Olbia mentre tentavano di mettere a segno un altro colpo. Sono ora rinchiusi nel carcere di Bancali.

Secondo i carabinieri della sezione operativa di Olbia, i due sono responsabili del furto compiuto la notte tra il 15 e 16 novebre scorso nella filiale del corriere Sda, a Cala Saccaia.

Dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono riusciti a forare la cassaforte e a rubare i 27mila euro in contanti che vi erano custoditi, poi si sono dati alla fuga. Dopo il colpo, hanno abbandonato gli arnesi utilizzati per lo scasso in una zona campestre dietro alla sede del corriere.

Partite le indagini, gli investigatori dell'Arma hanno visonato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sono così risaliti ai due. I carabinieri li hanno rintracciati in una ferramenta e a seguito di una perquisizione sono stati sequestrati oltre 1.200 euro in contanti, ritenuti parte del bottino del furto alla Sda, e diverse ricevute fiscali con l'acquisto di strumenti di effrazione. Per gli inquirenti i due sono gli autori di analoghi colpi compiuti in provincia di Sassari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA