Riqualificazione ex cartiera di Arbatax, 4,6 milioni da Regione

Ci sono novità per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione e urbanizzazione dell'ex cartiera di Arbatax. Il comune di Tortolì avrà a disposizione i finanziamenti regionali necessari per proseguire nell'attuazione del programma di riqualificazione delle aree, affidati al comune nel 2012 e a rischio di essere revocati per decorrenza dei termini previsti nella convenzione di finanziamento.

L'esecutivo guidato dalla presidente Alessandra Todde ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 2025, come già accaduto in passato, salvando di fatto l'importante finanziamento di oltre 4,6 milioni di euro. Inoltre ha fissato il termine per la conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2027.

La giunta regionale ha disposto il mantenimento dei fondi pari a 4,1 milioni di euro - 500mila già spesi per una parte di lavori - , a seguito della richiesta dell'assessorato dei Lavori Pubblici, rilevando la particolare complessità procedimentale dell'intervento di bonifica che ha condizionato la progettazione dell'infrastrutturazione e urbanizzazione delle aree dell'ex Cartiera.

"Ci tengo a ringraziare il consigliere regionale Salvatore Corrias e l'assessore regionale dei Lavori Pubblici Antonio Piu - afferma il sindaco Marcello Ladu - per il loro l'impegno.

Adesso che si avranno a disposizione queste importanti risorse, sarà nostra cura portare a conclusione i lavori nei termini stabiliti".



