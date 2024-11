Nasce il portale sardo contro l'antimicrobico resistenza

La Sardegna risponde alla sfida globale della resistenza antimicrobica (Amr) con Pro CARe Sardinia, il nuovo portale regionale dedicato alla sensibilizzazione e alla formazione su uno dei più gravi problemi di sanità pubblica.

Il sito, presentato al settimo piano del Santissima Annunziata durante il convegno "L'antimicrobico resistenza chiama, la Sardegna risponde", è ora online all'indirizzo www.procare.sardegna.it. Coordinato dalla Direzione medica di presidio dell'Aou di Sassari, il portale offre risorse scientifiche accessibili a cittadini, operatori sanitari e scuole, promuovendo un approccio integrato "One Health", che considera la salute umana, animale e ambientale interconnesse.

Il fenomeno della resistenza antimicrobica rappresenta una crisi sanitaria globale. Si stima che entro il 2050 le infezioni da batteri resistenti potrebbero causare 10 milioni di morti ogni anno, superando i decessi per tumore. Come ha spiegato il professor Paolo Castiglia, coordinatore del progetto, "solo un'azione globale, che coinvolga tutti i cittadini e proattivamente i sanitari, può invertire questa tendenza. La formazione capillare è cruciale: dalle scuole primarie ai master universitari, tutti devono essere sensibilizzati sull'uso corretto degli antibiotici".

Pro CARe si pone l'obiettivo di fornire informazioni affidabili, strumenti pratici e spazi di collaborazione per costruire una rete di prevenzione e consapevolezza. Il portale include oltre 140 articoli tematici, un'interfaccia intuitiva e aree riservate per sanitari e scuole, utili a creare comunità di pratica e condividere buone pratiche. Con il supporto di istituzioni accademiche, associazioni civiche e operatori sanitari, PRO CARe punta a diventare un modello per il contrasto all'Amr.

Secondo la dottoressa Maria Grazia Deriu, manager del portale web, "Pro CARe è stato progettato per essere intuitivo e accessibile. Con sezioni dedicate alla popolazione generale, agli operatori sanitari e alle scuole, il portale consente un accesso mirato alle risorse, favorendo la condivisione e la collaborazione a livello regionale".

