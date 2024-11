La storia dei manicomi per sensibilizzare l'opinione pubblica

I manicomi e come sono stati descritti dai vari media nel corso del tempo. E' questo, in estrema sintesi, il tema del convegno organizzato dall'Università di Cagliari che si terrà giovedì 21 e venerdì 22 rispettivamente a partire dalle 15 nell'aula magna Motzo della facoltà di Studi umanistici e il giorno dopo dalle 9 nella sede della Fondazione di Sardegna.

"Sottratti all'invisibilità: la rappresentazione del manicomio nei media audiovisivi e immersivi" è appunto il titolo della due giorni che fa parte del progetto Prin 2022 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), "Narrazione è cura. La deistituzionalizzazione del sistema manicomiale in Italia: storia, immaginario, progettualità dal 1961 ad oggi". Il progetto vede come capofila proprio l'Università degli Studi di Cagliari e come responsabile scientifico Marina Guglielmi docente del dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali.

Il progetto ha consentito di creare un team interdisciplinare di ricerca che si è occupato di diverse questioni ancora non trattate legate deistituzionalizzazione dei manicomi e delle narrazioni che ne sono scaturite. Il progetto ha anche come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica. Tra gli strumenti progettati a questo scopo, ci sono la realizzazione di un portale sulla storia dei manicomi, sul loro superamento, sulle forme multimediali di immaginario collegate al manicomio, sulle successive politiche e pratiche di salute mentale e sui servizi territoriali. "Un archivio aperto e online di immagini, audiovisivi, testi letterari, podcast, norme, fonti, statistiche, cartografie, luoghi - spiegano dall'Università - che intende essere strumento non solo di divulgazione ma di produzione di nuove connessioni tra saperi"



