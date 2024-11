Vertice su aree idonee: giunta avanti,'ordinanza non è ostacolo'

Fatti tutti i necessari approfondimenti e i passaggi con i costituzionalisti, la giunta regionale di Alessandra Todde ribadisce il concetto: "Questa ordinanza non dovrebbe assolutamente inficiare in alcun modo, né condizionare il nostro percorso, siamo assolutamente ottimisti nel poter andare avanti con una certa serenità". Lo ha riferito ai giornalisti l'assessore dell'Industria Emanuele Cani al termine dell'incontro convocato in Consiglio regionale dalla presidente Todde con i capigruppo della maggioranza, per tracciare una linea coesa sull'esame del disegno di legge sulle aree idonee per l'installazione di impianti da eneegia rinnovabile, che domani riprende l'iter in Aula con inizio alle 10.

"Con l'occasione - sottolinea Cani - abbiamo rimarcato che la decisione del Consiglio di Stato non crea alcun disturbo al nostro percorso in Consiglio regionale, quindi possiamo andare tranquillamente nella direzione che è stata stabilita, la maggioranza è assolutamente positiva".

Gli altri partiti del campo largo hanno preso atto delle comunicazioni e delle rassicurazioni ricevute dalla governatrice e dagli assessori. Domani si torna in Aula e si riparte dalla votazione del passaggio agli articoli, per poi passare all'esame di ogni singola parte del testo e degli emendamenti presentati.

Resta da capire la linea dell'opposizione, che ha in sostanza ripresentato, sotto forma di correttivi, la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24 e quanto ostruzionismo sceglierà di mettere in atto.



