Studenti disabili, riprende a Sassari il servizio di trasporto

Con due mesi di ritardo riparte in provincia di Sassari il servizio di trasporto per gli studenti disabili che frequentano le scuole superiori nel capoluogo e nei comuni in cui hanno sede i vari istituti. La Provincia ha affidato la gara d'appalto e da dopodomani, mercoledì 20 novembre, i ragazzi potranno arrivare a scuola con il bus a loro dedicato.

L'assenza del servizio ha causato finora molti disagi agli studenti e alle loro famiglie, che più volte hanno manifestato in piazza per reclamare un loro diritto. Il servizio riguarda 164 studenti e per il suo funzionamento la Provincia ha ricevuto un finanziamento regionale di 518mila euro.

"Si tratta di un compito di supporto svolto dalla Provincia, con il contributo fondamentale della Regione Sardegna, a favore delle scuole, degli studenti e delle loro famiglie - commenta l'amministratore straordinario Gavino Arru - Con questo investimento si concorre a facilitare il percorso di inclusione scolastica negli istituti superiori ormai interessati da una sempre più crescente, multiforme e variegata necessità formativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA