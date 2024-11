Numeri positivi per il festival dell'agroalimentare a Samugheo

Incentivare lo sviluppo imprenditoriale del territorio. Il festival dell'agroalimentare del Mandrolisai centra l'obiettivo: sono numerosi i collegamenti creati con buyer selezionati per proiettare imprese ed eccellenze locali verso il mercato alberghiero e quello legato alla nautica regionale, nazionale e internazionale.

"Mojos e Marigas", la due giorni organizzata dal Comune di Samugheo, ha chiamato a raccolta aziende, buyer, esperti, per una vetrina delle ricchezze, dei sapori e dei saperi legati alle tradizioni e alle innovazioni nei diversi settori e puntare a un obiettivo: "un marchio di qualità capace di farsi attrattore e allo stesso tempo veicolo di un intero territorio, il Mandrolisai", sottolinea Ramona Cherchi, creatrice del Brand Sardinia che ha promosso l'evento assieme a Comune e Pro Loco.

Protagonisti della manifestazione anche la fine tessitura artigianale fra tappeti, arazzi, abiti tradizionali; oltre all'agroalimentare, la ristorazione con le ricette tipiche e i piatti legati al fine dining, il settore alberghiero, sapienze antiche e contemporanee. Di grande importanza gli incontri B2B tra aziende locali dell'agroalimentare e dell'artigianato e buyer selezionati, per favorire nuove opportunità di mercato.

Uno dei mercati più appetibili per l'enogastronomia, ma anche per arredi e tessuti è quello del diportismo, con i mega, maxi e giga yacht che rappresentano catalizzatori decisivi per clientela "alto spendente".

"Abbiamo fatto visitare 44 punti di attrazione e di eccellenze - prosegue Cherchi - analizzato diversi aspetti partendo dalle azioni di sostegno al tessuto economico locale, per valorizzarne le peculiarità e promuoverle con specifiche azioni di marketing".

Soddisfatto il sindaco Basilio Patta: "Mojos e Marigas è un progetto ambizioso nato per dare respiro all'economia del nostro territorio. Samugheo ha perso 500 abitanti negli ultimi 15 anni, con il conseguente taglio dei servizi e la diminuzione della produzione di ricchezza e risorse del fondo regionale. Servono interventi di promozione e infrastrutture di supporto per dare respiro e stimolo a nuovi e giovani imprenditori per trattenerli qui. Crediamo nelle nostre imprese, create da imprenditori capaci e tenaci".



