Natale, riapre a Cagliari il negozio temporaneo di Emergency

Emergency, in un periodo di emergenze globali, rilancia in maniera ancora più forte il suo "No alla guerra": a Natale, per sostenere il lavoro dell'Ong e dare una possibilità alla pace basta un piccolo gesto. Dal 24 novembre al 24 dicembre, nel negozio di Emergency in Via Oristano 6 a Cagliari è possibile trovare tante idee regalo e sostenere così i suoi progetti in Italia e nel mondo.

Dalle decorazioni natalizie e le tazze realizzate a mano dell'Uganda agli accessori cuciti e ricamati dalle donne afghane, dai cesti natalizi alle magliette dell'associazione firmate da artisti e disegnatori contemporanei: sono solo alcuni dei tanti prodotti che si possono acquistare sia online, sia nel negozio di Natale a Cagliari.

Quest'anno sono 130 le proposte regalo di Emergency che, per questo Natale, propone anche tanti gadget con il suo logo: dalla classica tazza rossa in ceramica fino al calendario 2025, e poi alcune novità davvero originali come la maglietta Artivists firmata da Laika, l'ombrello Emergency e la tazza termica tazza termica Travel Tumbler di 24Bottles.

Nel negozio dell'Ong si potranno acquistare le decorazioni per l'albero di Natale fatte in Uganda dalla cooperativa Musizi Joy oppure gli accessori moda e i capi di Ionè che non provengono da filiere industriali ma sono tutti pezzi unici prodotti da laboratori artigianali in India.

Anche a tavola è possibile assaporare un Natale solidale: grazie ai prodotti di Banda Biscotti di Verbania, dove i detenuti possono imparare come riprodurre i grandi classici della pasticceria italiana. E anche quest'anno sarà in vendita nello shop Emergency di Cagliari anche il panettone "Fatto per bene", in collaborazione con Tre Marie.



