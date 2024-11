Medicina, alimentazione e sport alleati contro l'osteoporosi

La giusta terapia, una corretta alimentazione e attività fisica mirata sono gli ingredienti per la salute delle ossa. Medicina, alimentazione e sport si alleano contro l'osteoporosi: questo il tema della Scientific school - organizzata da Sardegna Ricerche, l'Università di Cagliari e l'Ufficio scolastico regionale - che si terrà dal 4 al 7 dicembre al Parco scientifico e tecnologico di Pula.

L'osteoporosi è una malattia che indebolisce le ossa rendendole estremamente fragili. Colpisce, in percentuali elevate, soprattutto gli anziani e in particolare le donne in menopausa. Medici e specialisti sono certi che per la prevenzione dell'osteoporosi siano determinanti anche una corretta alimentazione e dell'attività fisica mirata, ma attualmente mancano chiare indicazioni e protocolli di intervento. Da qui la necessità delle giornate di studio organizzate all'Edificio 2 del parco di Pula.

La nutrizione come arma di prevenzione, la prescrizione dell'esercizio fisico nel sistema Sanitario nazionale e regionale, laboratori pratici sull'alimentazione, approfondimenti sul metabolismo e sull'inquadramento clinico dell'osteoporosi sono solo alcuni dei temi che gli esperti di fama internazionale affronteranno durante i lavori. Tra i relatori anche Carlo Castagna, professore ordinario di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive dell'Università telematica Pegaso e della Southern Denmark University; Attilio Parisi, Rettore dell'Università di Roma "Foro Italico" e Nicola Sponsiello, specialista in scienza dell'alimentazione.

La giornata conclusiva sarà dedicata alla divulgazione e al confronto con gli enti locali e le imprese che operano nei settori del fitness, della nutrizione e in quello medico sportivo. La scuola è rivolta ai medici specialisti in Medicina dello Sport, agli specialisti in Scienza dell'Alimentazione e ai chinesiologi clinici ed è aperta ad un massimo di 30 iscritti Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 25 novembre. La Scientific school "Attività fisica e corretta alimentazione nell'ambito dell'osteoporosi" è stata organizzata grazie al progetto strategico "Medicina e sport" dell'Unità di supporto alla ricerca Biomedica di Sardegna Ricerche, dal Dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica dell'Università di Cagliari e dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, con l'obiettivo di realizzare iniziative di ricerca e formazione sulla tematica dello sport, della medicina sportiva, della nutrizione e della salute.



