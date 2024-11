Logistica e innovazione, Easy2log per sostenibilità porti sardi

Si chiama Easy2Log - Logistica ottimizzata per i porti e lo sviluppo del trasporto multimodale - è finanziato dal programma europeo Interreg Marittimo Italia-Francia 21-27 e coinvolge anche la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. Capofila del progetto è il Cirem (Centro interuniversitario Ricerche economiche e Mobilità) dell'Università degli Studi di Cagliari, partner l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, la Regione Liguria, la Chambre de Commerce et d'industrie Territoriale du Var, Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse.

Il programma mira a migliorare la connessione dei territori e la sostenibilità delle attività portuali.

Nei giorni scorsi la Camera di Commercio ha avviato gli incontri con le imprese del settore, mettendo in evidenza la strategicità del progetto e la sua importanza per il sistema sardo. Il primo confronto con le realtà locali è servito per raccogliere esigenze, problematiche e caratteristiche delle filiere.

Alle imprese sono stati illustrati i vantaggi che possono arrivare da Easyl2Log, con l'apporto dell'innovazione in alcuni processi logistici e la possibilità di avere un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente.



