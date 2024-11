Fiera Natale a Cagliari compie 42 anni, al via il 7 dicembre

Il 2024 celebra i 42 anni di Fiera Natale che si svolge nei padiglioni del complesso di viale diaz a Cagliari. Tre i weekend di eventi e degustazioni con la possibilità di acquistare i regali di Natale e leccornie per le feste dalle 60 aziende agroalimentari che saranno presenti sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22. Cancelli aperti dalle 10:30 alle 20:30 con ingresso gratuito.

Previsti show cooking, degustazioni e vendita di vini e birre artigianali, formaggi e altri prodotti anche dell'artigianato tradizionale sardo. "Quest'anno, grazie al contributo della Regione Sardegna, avrai la possibilità di visitare un'area dedicata alle birre artigianali sarde e diversi stand dedicati alle produzioni agroalimentari della Sardegna, per assaporare, non solo letteralmente, tutto il buono che in Sardegna c'è - si legge sulla presentazione del sito dell'evento - E per i più piccoli? Laboratori creativi pensati appositamente per loro e fiabe raccontate e musicate dagli Elfi, tutte le bambine e i bambini potranno vivere l'incanto dell'atmosfera più dolce che ci sia".

Per l'occasione dei suoi 42 anni Fiera Natale è stato anche realizzato un ricettario per le feste con piatti tradizionali dell'Isola: racchiude 16 ricette selezionate dalle associazioni provinciali dell'Unione Regionale Cuochi Sardegna e preparate durante gli show cooking realizzati durante la Fiera Natale 2024.

L'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, allestisce in un'area di 2500 mq un'area dedicata all'agroalimentare e un'altra che ospita artigianato e birre artigianali della Sardegna.



