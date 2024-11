Antitrust, istruttoria su SAS, Moby e Grandi Navi Veloci

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di SAS, Shipping Agencies Services, società del gruppo Msc, di Moby e di Grandi Navi Veloci (GNV) per verificare l'esistenza di possibili restrizioni della concorrenza a seguito dell'operazione di acquisizione del 49% del capitale sociale di Moby da parte di SAS e del successivo ingente finanziamento concesso da quest'ultima a Moby. Lo si legge in una nota Antitrust.

Il 13 novembre l'Autorità, con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha effettuato ispezioni nelle sedi di Moby e Grandi Navi Veloci, di Onorato Armatori e Marinvest. L'autorità Antitrust rileva che: "i mercati interessati, estremamente concentrati, sono quelli del trasporto marittimo di merci e di passeggeri su alcune rotte tra il continente e le isole maggiori dove sono presenti solo Moby e GNV o al massimo un terzo operatore. Si tratta peraltro di mercati caratterizzati da significative barriere all'entrata".

Moby: 'piena collaborazione'

A proposito dell'ispezione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza nelle sedi di Moby e Grandi Navi Veloci nell'ambito dell'istruttoria aperta dall'Autorità garante della concorrenza, il Gruppo Moby 'nel confermare la piena collaborazione - si legge in una nota - ha messo a disposizione ogni informazione utile in un'ottica di massima trasparenza'.

