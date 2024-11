A Cagliari i mercatini di Natale, il villaggio apre l'1 dicembre

Cagliari accende il Natale 2024 dall'1 dicembre: casette di legno, luci, enogastronomia e spettacoli con l'ottava edizione dei Mercatini tradizionali di Natale. L'iniziativa è stata presentata dagli assessori alla cultura e alle attività produttive Maria Francesca Chiappe e Carlo Serra insieme ai vertici del Centro commerciale naturale Corso Vittorio Emanuele II e dell'associazione piazza Yenne.

Crescono i numeri e l'offerta, hanno spiegato Serra e Chiappe. Con 40 casette (due in più rispetto all'anno scorso) e un totale di 43 espositori, l'edizione 2024 accoglierà 17 artigiani, 12 hobbisti, 14 commercianti, tra cui 38 realtà locali e 5 espositori provenienti da altre regioni e paesi (Puglia, Campania, Sicilia, Argentina e Tunisia). Le casette saranno distribuite in due aree: 29 in corso Vittorio Emanuele II, aperte fino al 7 gennaio, 11 in piazza Yenne, fino al 29 dicembre. Perchè poi davanti alla statua di Carlo Felice sarà allestito il palco per la festa di Capodanno.

L'offerta dei Mercatini di Natale 2024 sará ancora una volta un omaggio ai sapori e alle tradizioni del territorio, come i dolci sardi, il torrone, il cioccolato, i panettoni, salumi e formaggi, birre artigianali, liquori e spumanti. Ma anche tanto artigianato, come gioielli, addobbi natalizi, candele, vasi, sculture in legno, borse in pelle, oggetti in lana, sughero.

Intrattenimento per grandi e piccoli, hanno spiegato Emanuele Frongia e Ornella Porcedda, delle associazioni di commercianti.

Come gli anni scorsi un pianoforte sarà a disposizione del pubblico per tutta la durata dell'iniziativa, in piazza Yenne, per chi vorrà esibirsi liberamente e regalare melodie natalizie spontanee. E in più ci saranno giornate dedicate a spettacoli itineranti, in compagnia di artisti di strada e cori natalizi, e una scacchiera gigante



