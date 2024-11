Schianto tra sei veicoli sulla 131 dcn, 11 persone coinvolte

Sei mezzi, di cui tre auto, un camper furgonato e due moto, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Galtellì, sulla statale 131 dcn, al chilometro 75+500, direzione Nuoro. A bordo, suddivise nei vari veicoli, in tutto undici persone, tra queste un'intera famiglia con due figli minori. Conducenti e passeggeri sono stati soccorsi dal personale di due unità del 118, una delle quali medicalizzata: i medici stanno monitorando le loro condizioni prima di un eventuale trasferimento in ospedale.

Secondo le prime informazioni, ad avere la peggio sono stati i due motociclisti, con traumi estesi in diverse parti del corpo, ma non sarebbero in gravi condizioni. Per lo spavento, inoltre, uno dei due figli a bordo dell'auto con i genitori e il fratello, è svenuto: un automobilista di passaggio si è reso dispoinibile per accomapagnarlo subito all'ospedale di Nuoro.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Siniscola per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, anche una squadra di operai dell'Anas per il ripristino del manto stradale. La Diramazione centrale Nuorese al momento è chiusa per consentire i rilievi da parte degli agenti della Polizia. Ancora da accertare le cause dell'incidente.



