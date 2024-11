Il Cagliari affila le armi per sfide salvezza con Genoa e Verona

Ultimo giorno di fatiche, almeno per questa settimana. Poi due giorni di riposo prima di pensare alle due sfide salvezza di fila: domenica 24 novembre a Marassi contro il Genoa, quindi il Verona alla Domus cinque giorni più tardi, venerdì 29. Un pacchetto unico per testare il Cagliari nelle partite che valgono doppio.

Finora con le dirette concorrenti è andata più male che bene: un pari in casa con il Como, una sconfitta esterna con il Lecce, poi un ko interno con l'Empoli. Una sola vittoria con il Parma al Tardini, quindi un'altra sconfitta in trasferta con l'Udinese. Totale: un pareggio, un successo e tre gare perse senza punti e senza reti. Ora il Cagliari, rincuorato dalla buona prova con il Milan, deve provare a se stesso di poter dire la sua anche in queste partite.

La squadra di Nicola si ritroverà martedì pomeriggio ad Assemini. E il mister inizierà la settimana aspettando i nazionali: ai sette assenti dei giorni scorsi si aggiunge Wieteska, convocato dalla sua Polonia per la gara di Nations League contro la Scozia, in programma lunedì a Varsavia. Il difensore, Marin e Luvumbo, tutti in campo il 18, dovrebbero essere a Cagliari il giorno successivo. Non si sa però se in tempo per la seduta di ripresa.

Di sicuro martedì non ci saranno Obert, Sherri, Lapadula, Mina e Prati, impegnati quel giorno con Slovacchia, Albania, Perù, Colombia e Italia under 21. Lapadula e Mina, in Sudamerica, saranno gli ultimi a rimettersi a disposizione di Nicola. Nel frattempo il mister si 'coccola' il resto della rosa. Scuffet guadagna punti e potrebbe riprendersi il posto tra i pali alla ripresa del campionato. Il mister sta valutando anche i progressi di Felici, Kingstone, Jankto e Pavoletti, i giocatori meno utilizzati dal tecnico. Oggi di nuovo in gruppo anche Gaetano, fermato venerdì da una sindrome virale.



