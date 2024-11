Sosta in cantiere per il traghetto Giraglia, fermo per un'avaria al motore, e Moby annuncia l'arrivo di un'altra motonave per coprire i collegamenti tra la Sardegna e la Corsica, al momento sospesi.

Per garantire la continuità territoriale sulla rotta Golfo Aranci-Porto Vecchio sarà impiegata la motonave Zaza con partenza e arrivo dai porti di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA