Vetrina su Rai3 per il riso Passiu, eccelenza italiana

Il riso Passiu sarà protagonista su Rai3. L'azienda di Oristano, che nel 2025 festeggerà i suoi 50 anni, sarà raccontata all'interno del format televisivo condotto dalla giornalista Simona Arrigoni, dedicato alle Eccellenze italiane. L'appuntamento è per lunedì 18 novembre alle 15.25.

Una realtà imprenditoriale che si è affermata in campo regionale e nazionale e ha portato il riso prodotto in Sardegna su importanti podi, accanto alle blasonate risaie del nord Italia. Il Gambero Rosso ha premiato negli ultimi anni due varietà del riso Passiu, inserendo il carnaroli classico e l'aromatico gange nella guida Top Italian Food.

Oggi l'azienda conta 130 ettari di risaia, con prodotti diversificati tra varietà storiche e novità, adatte a una cucina quotidiana ma anche ricercata. "Mio padre ci aveva visto giusto - racconta il titolare Felice Passiu - Il fertile Campidano di Oristano si è rivelato ideale per la produzione di questo importante cereale. Il sole, il clima mite e i venti che soffiano sulla nostra terra conferiscono al nostro riso qualità uniche".

È il 1975 quando l'agricoltore Genesio Passiu guarda ai campi dedicati all'allevamento e alla coltivazione del grano e intravede una grande potenzialità legata alla risicoltura.

Inizia così a impiantare le prime sementi. La svolta arriva quando affida le redini dell'azienda ai suoi figli. Nel 2015 il primogenito Felice ha ideato il brand Riso Passiu e attualmente si occupa a 360 gradi dell'azienda, col supporto dei fratelli Andrea e Paolo che seguono rispettivamente le coltivazioni e il confezionamento. Papà Genesio col suo bagaglio di esperienze e conoscenze collabora con passione a questo nuovo progetto.





