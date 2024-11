Stagione lunga ad Arzachena, incentivi per chi apre per 11 mesi

Operare almeno undici mesi l'anno nel territorio comunale di Arzachena è il requisito fondamentale per accedere al fondo di 40 mila euro messo a disposizione dell'amministrazione comunale per gli esercenti, in particolare quelli del centro storico e dei borghi di Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo, Liscia di Vacca e Abbiadori.

"Punto fermo di questa iniziativa è quello di premiare le aziende che investono stabilmente nella crescita dell'economia di Arzachena, a garanzia della continuità dei servizi offerti a residenti e visitatori. Speriamo di incentivare sempre più esercenti a valutare un prolungamento del periodo di apertura di negozi, bar e ristoranti", ha spiegato l'assessora alle Attività Produttive, Stefania Fesu.

Già dal 2021 il Comune ha iniziato a destinare fondi del bilancio per sostenere le attività commerciali; nel 2023 sono stati 26 gli assegnatari e visto l'interesse e la partecipazione riscontrata, i fondi per quest'anno sono stati aumentati fino ad arrivare a 40mila euro totali. L'importo dell'incentivo singolo non può superare la sommatoria dei tributi comunali, Imu, Tari, Canone unico patrimoniale, dovuti dall'azienda e il tetto massimo è di 1.500 euro.

Sono esclusi dal beneficio offerto dal Comune gli esercizi commerciali in cui sono presenti slot machine. C'è tempo fino al 2 dicembre per la presentazione delle domande.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA