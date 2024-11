Premio Isio Saba, svelata la rosa dei tre gruppi finalisti

Ava Alami Duo, Luca Barrile Perspective e Jacopo Fagioli Dialogue, sono i tre finalisti della 4/a edizione del Premio Isio Saba 2024. Sono stati scelti da una giuria di esperti presieduta dal compositore e pianista Paolo Carrus e dal direttore artistico del Premio Gianrico Manca. La serata finale con la proclamazione del vincitore è in programma mercoledì 20 novembre alle 20.30, sul palcoscenico della sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari.

Il concorso premia i musicisti che, nel solco della figura e della storia del promoter lsio Saba, hanno dimostrato la loro spiccata personalità artistica e la loro eccellenza creativa.

Condotto dal giornalista Giacomo Serreli e organizzato da Jazz in Sardegna e associazione Il Jazzino di Cagliari, il concorso offre al vincitore un premio di 3mila euro. La giuria assegnerà anche una menzione speciale al concorrente la cui proposta musicale abbia mostrato un evidente carattere innovativo. I vincitori del concorso della menzione speciale avranno la possibilità di partecipare agli eventi inseriti nel cartellone di Jazz in Sardegna.

Ava Alami Duo, ovvero Ava Alami, voce e Vittorio Esposito, pianoforte/tastiere, è un duo connotato da influenze musicali, dal jazz al folk, all'elettronica. Il quartetto di Jacopo Fagioli Dialogue diretto dal trobettista toscano Jacopo Fagioli, è invece composto da Matteo Bonti, contrabbasso, Davide Strangio, chitarra e Jacopo Sichi, batteria. La loro musica si nutre di influenze e approcci applicati all'improvvisazione jazz e alla composizione originale. Infine, fanno parte della band Luca Barrile Perspective, Luca Barrile, pianoforte, Vincenzo Capuano, sax, Enrico Macaione, chitarra, Marco Gaudio, bass e Gaspare La Sala, batteria. Il gruppo esplora il jazz nelle sue varie espressioni con una continua ricerca di un proprio universo sonoro.



