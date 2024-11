Inflazione sale dell'1,3% a Cagliari, pesano rincari alimentari

A Cagliari l'inflazione aumenta di oltre l'1%. Secondo i dati del Comune, nel mese di ottobre 2024, l'indice dei prezzi al consumo, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del -0,2%, risultando così in aumento rispetto al mese di settembre in cui si era registrata una variazione del -0,5%. L'indice tendenziale registra, però, una variazione del +1,3%, che risulta in aumento rispetto al mese precedente in cui si era avuto +1,1%.

L'incremento dell'inflazione si nota nei prodotti alimentari e bevande analcoliche che registrano una variazione congiunturale del +1,2%, che risulta essere in aumento rispetto al +0,5% del mese precedente. L'indice tendenziale che ha una variazione del +2% e segna un aumento anche esso rispetto al +0,8% che si era registrato nel mese di settembre. Nello specifico in aumento si segnalano variazioni significative per i vegetali (+5,7%), frutta (+5,6%) e caffè, tè e cacao (+1,5%).

Le bevande alcoliche e tabacchi segnano un +0,1%, mentre a settembre non si era avuta alcuna variazione. L'indice tendenziale registra una variazione del +3,0%.

I prezzi di abbigliamento e calzature scendono dello 0,5%.

L'indice tendenziale registra una variazione del -0,4%. Leggero incremento per abitazione, acqua, elettricità e combustibili +0,1% a ottobre (valore che risulta in diminuzione rispetto al +0,3% registrato nel mese precedente), e +0.4% tendenziale (+0,9% a settembre).

Per quanto riguarda i servizi sanitari e spese per la salute anche qui si nota un decremento dello 0,1%,mensile in contrasto con il +0,9% tendenziale. Nel trasporti l'indice congiunturale è del -0,2%, quello del -2,3%. Nello specifico, in aumento si segnala una sola variazione significativa nel trasporto marittimo e per vie d'acqua interne: +10,1%, mentre il trasporto aereo passeggeri segna una flessione del 3,5%.

Nell'ambito degli spettacoli e cultura il tasso congiunturale, a ottobre, segna una variazione del -0,6% mentre quello tendenziale segna una variazione del +1,3%.

Riguardo l'istruzione +3,1% a ottobre e +4,7% tendenziale.

Infine sui servizi ricettivi e di ristorazione a ottobre si registra una variazione del -1,8%, mentre l'indice tendenziale vola al +4,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA