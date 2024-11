Cambio al vertice regionale Cisl pensionati, Contu segretario

È Mimmo Contu il nuovo segretario generale regionale della Federazione pensionati della Cisl. La sua nomina arriva dopo le dimissioni per raggiunti limiti d'età di Alberto Farina che oggi al Delta Hotels by Marriott di Olbia ha tenuto il suo saluto ufficiale proprio in occasione dell'elezione del suo successore. "Il nome di Mimmo Contu è stato condiviso con i dirigenti regionali e nazionali - ha affermato Farina - Persona onesta e perbene, possiede tutte le qualità necessarie per condurre la Cisl sarda. Porterà avanti il bene comune e seguirà i valori fondativi della Cisl".

Dopo un percorso lungo e intenso durato mezzo secolo, Alberto Farina, storico dirigente della Cisl, lascia l'incarico che ha ricoperto negli ultimi sei anni e mezzo. Al suo posto è stato eletto Mimmo Contu: proveniente dalla federazione Femca dei chimici, Contu è stato segretario generale della categoria, componente di segreteria confederale territoriale e segretario generale della Ust di Cagliari, dal marzo 2013 al 31 ottobre scorso.

"Dobbiamo garantire la nostra continuità strategica nel mutamento di scenario - ha affermato il neo segretario - dalla questione sanità, con il grido di dolore che si leva nella società, e la povertà, con la necessità di uscire dall'immobilismo e dalla mancanza di risposte della precedente giunta regionale. In Sardegna ci sono 118mila famiglie che vivono in stato povertà, che è povertà sanitaria, energetica, educativa, con il conseguente isolamento sociale e il negato accesso ai servizi essenziali. Mai come ora, nei rispettivi ruoli, la partecipazione diventa elemento indispensabile".

Il Consiglio generale, per la nomina del nuovo segretario Fnp Cisl Sardegna, ha visto la partecipazione degli esponenti della Cisl sarda e nazionale: tra i presenti, Emilio Didonè, segretario nazionale Fnp Cisl; Roberto Pezzani, segretario organizzativo nazionale; Pierluigi Ledda, segretario generale Cisl Sardegna, con la segreteria regionale composta da Mirko Idili e Federica Tilocca. A salutare Farina anche il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni e Giampiero Scanu, ex senatore, attuale commissario liquidatore della Provincia di Sassari.

