Attentato contro ditta che esegue lavori in diga del Nuorese

Attentato contro la ditta Icm spa di Vicenza che ha appena avviato i lavori della diga di Cumbidanovu, a Orgosolo (Nuoro), la cui costruzione iniziò nel lontano 1989 e il cui cantiere dovrebbe chiudersi entro tre anni. A 10 giorni dalla consegna dei lavori tre auto della ditta sono state crivellate di colpi sparati da un fucile automatico, forse un Kalasnikov, mentre gli operai erano in pausa pranzo in un ristorante della zona. Gli addetti erano all'interno del locale e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sull'episodio indaga la Polizia con gli agenti del commissariato di Orgosolo e della Squadra mobile della questura di Nuoro.

Non è la prima volta che la Icm viene presa di mira da malviventi. ad agosto un attentato incendiario ha distrutto completamente un escavatore. Nel 2018, invece, un altro incendio aveva distrutto gli uffici della direzione dei lavori nel cantiere infinito, in qual caso perché erano stati fermati i lavori in seguito a un contenzioso con la ditta appaltatrice.

"Esprimo la mia solidarietà agli operai impegnati nel cantiere di Cumbidanovu che ieri sono stati oggetto di un grave atto intimidatorio - dice l'assessore regionale dei Lavori Pubblici Antonio Piu - A pochi giorni dalla consegna dei lavori, di quest'opera infrastrutturale così importante per la Sardegna, è stato compiuto un atto vile e contro l'intera collettività, contro tutti i sardi. In attesa che si faccia chiarezza su questo episodio, che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi, condanno con forza questo atto intimidatorio ed esprimo la mia totale vicinanza agli operai della ditta".



