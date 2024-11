Un operaio di 66 anni di Forestas è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al volto mentre percorreva in auto una strada nelle campagne di Orgosolo. Per i carabinieri si è trattato di un agguato. L'uomo è rimasto ferito alla guancia destra, con il foro d'uscita nella guancia sinistra. Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato all'ospedale di Nuoro in codice rosso. Sul tentato omicidio indagano i militari della compagnia di Orgosolo.



