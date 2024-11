Aci, Ruote nella Storia tra Sassari e Oristano

L'Automobile Club Sassari e l'Automobile Club Oristano sono pronti per Ruote nella Storia 2024. La manifestazione si svolgerà nelle giornate di sabato 16 novembre e domenica 17 novembre. Il programma del format ideato e promosso da ACI Storico e Automobile Club d'Italia offre ai partecipanti un tour su due giorni passando dai capoluoghi di provincia e attraversando i comuni di Bosa, Cabras e Santa Giusta. "Ruote nella Storia è una iniziativa grazie alla quale la cultura dell'auto e della sua storia si coniugano perfettamente con la passione per la scoperta del territorio - ha voluto ricordare Giulio Pes di San Vittorio, presidente AC Sassari e commissario straordinario AC Oristano - I raduni dinamici voluti da ACI Storico costituiscono sempre maggiori occasioni di socializzazione all'insegna di un filo conduttore che l'auto come testimone del progresso tecnico e tecnologico unito all'evoluzione del costume". La Sardegna "sa offrire sempre nuovi tesori da scoprire e vivere, pertanto gli AC di Sassari ed Oristano hanno optato questa volta per un Ruote nella Storia Plus, al fine di dare l'opportunità ai soci di entrambe le province di sviluppare un'esperienza comune. Tanti i modelli di prestigio storico e sportivo, che il pubblico potrà ammirare e conoscere da vicino, in luoghi unici del nostro territorio.

Esprimo gratitudine verso la Regione Sardegna ed i Comuni di Oristano, Sassari e gli altri centri che attraverseremo e visiteremo. Sarà un week end intenso e coinvolgente".

A coordinare la manifestazione con Giulio Pes di San Vittorio saranno i direttori Alberto Marrone (Sassari) e Claudio Bigiarini (Oristano). I due AC offriranno, nella prima giornata, la visita al Castello Malaspina di Bosa, costruito nel 1112, e concludendo la giornata del 16 novembre ad Oristano, dove è prevista la partenza per la seconda parte del tour. Il 17 novembre i partecipanti a Ruote nella Storia si recheranno al Museo Civico G. Marongiu di Cabras, che custodisce i reperti archeologici del territorio. La giornata si concluderà poi a Santa Giusta per assaporare la cucina tipica del luogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA